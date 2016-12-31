Celebrating you!

Birthdays
Jan. 1
Evelyn Andrews
Brad Coats
Dylan Coats
Debra Creech
Mary Hall
Johnnie Jackson
Peggy Merritt
Emma Grace Poplin
William Spell
Marvin Williamson
Jan. 2
Lindsey Deans
Diana Moore
Darryl Sloan
Melissa Stirewall
Jan. 3
Jacob Baggett
Riley Cannon
Reagan Cannon
Priscilla Lockamy
Dolly McNeil
Jan. 4
Glenn Clark
Latasha C. Dudley
Samuel Thornton
Jan. 5
Donald Dixon
Onalee Isaacs
Mary B. Johnson
Arnold Sparrock
Jan. 6
Abner Fleet Butler
Bridgette Fuller
Taylor Marie Parker
Jan. 7
Morrell Devane
Triston Wayne Johnson
Scott Tyndall
Janie Tyndall
Anniversaries
Jan. 1
Bobby and Phyllis Bradshaw
Jan. 2
Bobby and Billie Raynor
Rob and Elizabeth Zaccardi
Jan. 3
Terry and Wanda W. Robinson