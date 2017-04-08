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Celebrating you!

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Birthdays

April 9

Hunter Bruce

Vera Carr

Hazel Foutz

Bridget Jenness

Willie Wells

April 10

Tim Bass

Sammy Birtch

Elizabeth Boyette

Judy Cartrette

Wilma Clark

Blake Ellis

Wilma Ezzell

Jimmi Justice

Ida Ralston

Evelyn Tew

Dora Lee Tyndall

April 11

Wilbert Boone

Tony Coley

Jerry Ezzell Sr.

Doris Fryar

Linda Harrington

Veronica Highsmith

Tallasha Jacobs

Edna Lewis

Hazel Royal

Geraldine Thompson

Edna Williamson

April 12

George Herbert Jr.

George Hubert

Wayne Johnson

Marie McNeil

Alice Shipp

Heather Velarde

April 13

Janice Austria

Samantha Brewington

Nina Mitchell

Agnes Pauling

Nina Strother

Mary Todd

April 14

Kelly Cannady

Lawson Michael Dew

Christen Hall

Jack Parrish

Angel Shephard

Mary Thompson

Robert Villegas

April 15

Corky Boyette

April Cruz

Felecia C. Forte

Nicola L. Kemp

Joy Pope

Ruth Rich

Colby Royal

Thomas Edward Tanner

Anniversaries

April 9

Lyndell and Maxie Robinson

Frankie and Betty Puryear

April 12

Ron and Heather Velarde

April 15

Ray and Lori Westbrook

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