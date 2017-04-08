Celebrating you!

Birthdays
April 9
Hunter Bruce
Vera Carr
Hazel Foutz
Bridget Jenness
Willie Wells
April 10
Tim Bass
Sammy Birtch
Elizabeth Boyette
Judy Cartrette
Wilma Clark
Blake Ellis
Wilma Ezzell
Jimmi Justice
Ida Ralston
Evelyn Tew
Dora Lee Tyndall
April 11
Wilbert Boone
Tony Coley
Jerry Ezzell Sr.
Doris Fryar
Linda Harrington
Veronica Highsmith
Tallasha Jacobs
Edna Lewis
Hazel Royal
Geraldine Thompson
Edna Williamson
April 12
George Herbert Jr.
George Hubert
Wayne Johnson
Marie McNeil
Alice Shipp
Heather Velarde
April 13
Janice Austria
Samantha Brewington
Nina Mitchell
Agnes Pauling
Nina Strother
Mary Todd
April 14
Kelly Cannady
Lawson Michael Dew
Christen Hall
Jack Parrish
Angel Shephard
Mary Thompson
Robert Villegas
April 15
Corky Boyette
April Cruz
Felecia C. Forte
Nicola L. Kemp
Joy Pope
Ruth Rich
Colby Royal
Thomas Edward Tanner
Anniversaries
April 9
Lyndell and Maxie Robinson
Frankie and Betty Puryear
April 12
Ron and Heather Velarde
April 15
Ray and Lori Westbrook