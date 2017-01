Clement students recognized

Clement Elementary Students of the Month for December are: Liliana Almonte-Lopez, Easton Simmons, Aidden Kerns, Camila Morales-Espino, Madison Lucas, Dezaray Ray, Ryleigh Dale, Naylor Barbour, Lucas Gaster, Isabel Fincham, Cale Jackson, Olga Ventura-Gonzalez, Glenna McLamb, Abigail Dipre, Maricela Ventura, Tae’ah Sanchez, Hunter Brewington, Dylan Myers and Dayanara Monroy-Marino.

Clement Elementary Students of the Month for December are: Liliana Almonte-Lopez, Easton Simmons, Aidden Kerns, Camila Morales-Espino, Madison Lucas, Dezaray Ray, Ryleigh Dale, Naylor Barbour, Lucas Gaster, Isabel Fincham, Cale Jackson, Olga Ventura-Gonzalez, Glenna McLamb, Abigail Dipre, Maricela Ventura, Tae’ah Sanchez, Hunter Brewington, Dylan Myers and Dayanara Monroy-Marino. http://clintonnc.com/wp-content/uploads/2017/01/web1_IMG_0141.jpg Clement Elementary Students of the Month for December are: Liliana Almonte-Lopez, Easton Simmons, Aidden Kerns, Camila Morales-Espino, Madison Lucas, Dezaray Ray, Ryleigh Dale, Naylor Barbour, Lucas Gaster, Isabel Fincham, Cale Jackson, Olga Ventura-Gonzalez, Glenna McLamb, Abigail Dipre, Maricela Ventura, Tae’ah Sanchez, Hunter Brewington, Dylan Myers and Dayanara Monroy-Marino.