Union Elementary names honor students

Union Elementary School has named the honor students for the third nine weeks.

Superintendent’s List

Third grade — April Rapalo

Principal’s List

Third grade — Landyn Carter, Derrick Chamakoon, Jr., Mireya Escamilla, Hollis Horrell, Lizeth Lopez, Stephine Macedo-Serrano, Ariana Maldonado Bojorquez, Daniella Martinez-Perez, Cole McMillian, Luiza Montalban Meza, Anayiah Newkirk , Jasmine Newkirk, Isaac Pryor, Armando Rivera-Trejo, David Roblero, Adolfo Sanchez, Sonjayah Scott, Jasmine Serrano, Leslie Solorzano-Benitez, Carina Soto-Flores, Antonio Spearman, Tapanga Spell, Angel Tamayo-Fryar, Theodore Vaught, Andrea Zuniga-Moya

Honor Roll

Third grade — Brock Arce, Landon Ashline, Juan Barbosa Velazquez, Jasmin Basillo, Nicholas Bellamy, Iaan Brice, Caden Carter, Emanuel Casimiro Palacios, Mia Castro-Guerrero, Joshua Caton, Noelia Cortes, Giselle Cruz, Leodanny Cruz, Angie Del Cid Guzman, Karisma Fryar, Abigail Garica, Kimberly Gomez Alvarez, Dalila Gonzalez, Ricardo Guardado, Orquidia Guzman Moran, Alaysha Harrison, Haily Hazelwood, Jezer Hernandez Miranda, Jenny Hobbs, David Hocutt, Yasmin Jose-Venture, Erick Lara-Sanchez, Ricardo Leyva, Chamani Newton, Ketedel Pineda, Aiden Pitstick, David Ramirez, Audrey Rich, Ahleeyah Richardson, Caleb Robinson, Aaron Romero-Zuniga, Nevin Ruiz Meza, Marlene Sanchez, Fernando Sanchez-Zabala, Aileen Serrano, James Smith, Taliyah Smith, Dayancy Sorto Savedra, Josiah Spearman Ashline, Reid Strickland,Joseph Suarez, Savannah Suggs, Daniela Tiscareno-Barba, Gabriel Underwood, Sady Valladares Ortez, Andy Vazquez-Aragon, Keyvon Weeks