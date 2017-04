Midway Middle recognizes honor students

Midway Middle School has named the honor students of the third nine weeks.

Superintendent’s List

Sixth grade — Riley Heath

Seventh grade — Wyatt Holland

Eighth grade — Aaron Carter, Cullen Faircloth, Heather Norland, Sarah Tew

Principal’s List

Sixth grade — David Antonio-Solano, Mallory Baggett, Daniel Bolanos-Badillo, Kerrigan Brown, Kasey Calcutt, Casey Culbreth, Leah Culbreth, Jacob Daniels, Paisley Faircloth, Israel Firstov-Cook, Fya Link, Jenna McLamb, Ian Miller, Edye Naylor, Catie Page, Taylor Piercy, Annalise Register, Christopher Rhoads, Lynda Rios, Mariely Ruiz, Diana Santiago, Chloe Schimmel, Jordan Smith, Madalyn Stewart, Hailey Tucker, Kendrick Tyndall, Madison Walker, Lacey Warren, Noah Weeks, Benjamin West, Megan Williams, Elizabeth Williamson, Kylee Wilson, Jax Woodall, Soloman Woods

Seventh grade — Carson Barefoot, Kayla Beasley, Ashton Brown, Madissen Cannady, Daniel Cornejo, Eddie Cruz-Bonilla, Evan Faircloth, Carter Godwin, James Hammond, Alyssa Hargrove, Kelcey Harris, Juan Pablo Hernandez, Caden Hodges, Alyn Ibarra, Wesley Johnson, Elizabeth Jones, Cassidy King, Skylar Mason, Leslie Perez, Marlei Phillips, Marley Ray, Faith Richards, James Smith, Amelia Tart, Gracie Wagner, Hunter Warren, Rylie Williams

Eighth grade — Lilibeth Arzate, Caleb Autry, Colin Avery, Lane Baggett, Colton Barber, Erin Beasley, Allison Belflowers, Morgan Brewer, Isabella Bryant, Maranda Byrd, Omar Castro Vasquez, Emma Clark, Jonathan Cooper, Madison Daniels, Jega Dapuyen, Katie Davis, Jocelyn Espino Diaz, Yamilet Fernandez, Jordan Hair, Olivia Hall, Taylor Hardison, Kenneth Hinshaw, Jared Holt, Ashlyn Honeycutt, Marley Honeycutt, Kaci Hudson, Aracely Ibarra, Jordan Jackson, Emma Jolly, Alaina Lemon,Taylor Marley, Devin McLamb, Loven Morris, Grant Naylor, Jacob Parker, Soraya Sanchez Hernandez, Ashton Sasser, Sara Sills, Daniel Stone, Madelyn Tew, Rebekah Wagner, Jackson Warren, Lucas Williams, Samantha Williams, Sydney Williams, Trent Williams, Anderson Wood, Jada Zaragoza

Honor Roll

Sixth grade — Logan Atkins, Blair Baggett, Gracyn Baggett, Ethan Barbour, Freddy Beasley, Taylor Blackwood, Katheryn Brackman, Cooper Bryan, Emma Kate Butler, Jaycie Byrd, Tania Chavez Pliego, Jasmin Cortez, Chesney Council, Zoie Decker, Jonathan Dominguez, Abigail Edwards, AJ Elliot, Joshua Faircloth, Tyler Faircloth, Jerry Gaspar Sanchez, Luke Gillis, Ronald Gregory, Tyler Hall, Jack Hazlebeck, Anna Grayce Honeycutt, Lauryn Honeycutt, Jennifer House, Anslee Jackson, Hollee Jackson, Joshua Jacobs, Christopher Jolly, Joseph Jones, Jane Joseph, Brenna Kammerman, MacKenzie King, Brianna Knowles, Aldo Lazcano-Navarrete, Mackenzie Lee, Tamera Lewis, Cristina Lopez-Gutierrez, Joshua Lupo, Matthew Montgomery, Alyssa Munns, Emily Myers, Jase Naylor, Kenneth Naylor, Lillie Kate Parker, Daniel Paz-Espinoza, McKenna Phillips, Chandler Pittman, Nasir Pittman, James Pulley, Ellis Raynor, Ava Register, Lisbel Rivas, Nayeli Ruiz, Devye Sanchez, Ashley Scott, Brandon Silva, Jorge Sotelo, Joanna Sotelo, Haylie Stephens, Cole Sumner, Xuxa Trujillo, John Vasquez-Cruz, Raven Willard, Ashley Williams, Davis Williams, Elizabeth Williams, Battle Wilson, Seth Wise, Kyler Ybarra

Seventh grade — Yaquelin Alvarado-Antunez, Adyson Amos, Miranda Autry, Jose Avina, Grant Barefoot, Justin Beasley, John Michael Best, Parker Bryan, Nicoll Carranza Bonilla, Sydney Coats, Noah Costello, Curtlyn Croom, Marisela Diaz Villasenor, Wade Dodson, Lea Anne Edwards, Leslie Florido-Ruiz, Ryan Gililland, Dakota Hackler, Martin Hall, Seth Hall, Anna Hargrove, Mya Hernandez, Rylee Honeycutt, Chloe Hudson, Gisel Ibarra-Ruiz, Kendall Jackson, Austin Johnson, Jeffrey Koopman, Courtney Lee, Elizabeth MacQuaide, Aedan Maynard, Grayson Menendez, Karen Mondragon, Lucas Montgomery, Warren Naylor, Carrie New, Abby Phillips, Asia Prillaman, David Resendiz Rojas, Alex Resendiz-Garcia, Esau Rodriguez, Alana Rozier, Ariel Sawyer, Brandon Shaffer, Mallory Spell, Verenise Vazquez, Anaya West, Scottlin Westbrook, Caden Wilson, Hunter Woodall

Eighth grade — Jeniffer Antonio Ventura, Chloe Baggett, Thornton Baggett, Jacob Bass, Cole Bedard, Neftaly Castro, Alyssa Cook, Kimberly Cooper, Angelica Coria, Destiny Coxum, Jordan Dees, Justin Edgerton, Taylor Edwards, Larry Faircloth, Gavin Garrett, Tyler Godwin, Kandy Granados Torres, Hunter Hawley, Miranda Holmes, Grace Honeycutt, Sarah Hughes, Brandon Jacinto, Luke Jackson, Karen Jimenez Martinez, Jackson Lee, Jayla Lee, Jordan Lee, Taylor Lee, Trevor Lutz, Cameron Matthews, Taylor Matthews, Aaliyah Mayes, Makenzie Maynor, Timothy Maynor, Devin McCray, Kevin McCray, Haylie McDonald, Katlin McNeil, JHelen Medina, August Medlin, Alicia Moore, Ethan Myers, Melinda Naylor, John Nettrour, Matthew Outlaw, Luke Pondo, Julianna Raynor, Stephanie Rios, Kenneth Rosenquest, Omar Ruiz Gonzalez, Kacey Ryan, Serena Shook, Payton Sills, Amanda Silvey, Coleton Smith, Kaitlyn Spell, Laney Spell, Victoria Spell, Christopher Jordan Strickland, Dafne Suarez Torres, Sawyer Sutton, Caleb West, Taylor Williams, Kailyn Worley