Salemburg Elementary names honor students

Salemburg Elementary School names its honor students for the second nine weeks.

Principal’s List

Third grade — Will Brown, Chandler Merritt, Mahalia Tyndall, Dalton Jackson, Haley Filzen, Tyler Williams and Garrett Ketchum

Fourth grade — Mirabella Edwards and Analiza West

Fifth grade — Kyndall James, Zachary Honeycutt, John Nelson McLamb and Samya Rich

Honor Roll

Third grade — Matthew Farrell, Kennedy Owens, Aiden Reams, Mason Stewart, Kaydence Westbrook, Keshawn Williams, Crystal Guzman, Yousef Khanshali, Sara Tew, Ivan Casteneda, Shawn Wheeler, Karina Ortiz, Stephanie Flores, Eithan Helms, Devin Jones, Laville Martin, Rylie McDonald, Delaney Naylor and Allyssa Reece

Fourth grade — Olivia Cukrowicz, Kaylee Faircloth, James McNeil, Cody Simmons, Daniela Bravo-Casteneda, Mackenzie Lockamy, Nathan Pitts, Kira Rebuck, Luanna Sessoms, Luis Tinoco, Lana Gilmore, Alyssa Gonzalez, Joshua Hobbs, Oscar Lopez-Cruz and Julissa Ramirez

Fifth grade — Kenley Cannady, Jennifer Garcia, Kaleigh Smith, Matthew Carroll, Hannah Gentry, Ashley Kurz, Shamell Little, Landen Miller, Sherlyn Villeda, Kayla Bailey, Sami Faircloth, Garrison Harter, Maddie Cantarero, Jahdajia Smith, Tiffany Wright, Tanya Cruz, Logan Oates, Lela Pell, Brennyn Rouse and Kimslee Walton