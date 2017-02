Plain View Elementary names honor students

Plain View Elementary School names its honor students for the second nine weeks.

Superintendent’s List

Third grade — Peyton Herring and Case Lucas

Fourth grade — Madison Barefoot, Wyatt Herring, Zada Pope and Georgia Register

Fifth grade — Jarrett Cooper, Rachael Eldridge and Wyatt Richards

Principal’s List

Third grade — Will Autry, AbbiKate Daughtry, Rylin Griffin, Tyler Lupo, Luke Norris, Wyatt Scott, Jonathan Stephenson and Nash Warren

Fourth grade — Sarah Autry, Makayla Beach, KaraBeth Benton, Kurt Collier, Luke McCray, Keller Godwin, Ashlan Phillips, Holden Register, Desmond Sawyer, Caleb Scruggins, Mahdi Smith, Lindsey Stone, Avery Strickland, Brooke Tanner, Alexis Wagner and Maura Wrench

Fifth grade — Savannah Brown, Demarcus Cousar, Avery Ellington, Tyler Herndon, Evyn Johnson, Macen Knight, Cayla Lee, Wyatt Lucas, Mirra Melvin, Travis Payne, Lana Rhoads, Xitlali Sanchez, Gavin Warren, Samuel Weber and Tripp Westbrook

Honor Roll

Third grade — Jessie Boykin, Sierra Brown, Caleb Brown, Samuel Dudley, Kelsey Fisher, Amanda LeJune Gause, Peyton Hair, Josh Hardison, Tristen Heise, Brayden Johnson, Emery Johnson, Jake Lee, Bella Lucas, Trina Noble, Kara Piercy, Rosemary Sprague, Brandon Salazar, Connor Shirley, Anna Grace Strickland, Madison Tucker, Caroline Womack, Sophia Weber, Phillip White, Cole Worley and Jianni Zaragoza

Fourth grade — Carol Beatriz, Zion Clegg, Travis Gist, Jalyza Gracia, Tamia Gwynn, Caleb Hall, Landon Hammond, Gabe Hartry, Savannah Hill, Jonathan Honeycutt, Nicholas Ryan House, Robbie McDonald, Trey Norris, Braxton Page, Allison Pate, Carson Pendergrass, Nate Pondo, Sarah Rawls, Heilie Tovar and Lydia Williamson

Fifth grade — Kyle Autry, Aaron Bass, Jade Bicer, Victoria Clegg, Garett Core, Gabe Dapuyen, Madyson Decker, Ashley Gionet, Alyssa Hinson, Mariann Hudson, Christian Lee, Emily Lockamy, Christina Massengill, Carla Meyer, Elian Ochoa, Omar Ortiz, Osvaldo Ruiz, Travis Tart, T.J. Tillman, Peyton Tyler, Gabby Waterman, Lucas Wilkes, Lana Williford and Avery Womack